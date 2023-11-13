В США оценили общие потери ВСУ в 190 тыс. человек

В США оценили общие потери ВСУ в конфликте с РФ в 190 тысяч убитых и раненых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Economist.

Ранее газета The New York Times писала, что потери украинской армии за время российской спецоперации составили более 150 тыс. человек.

При этом уточняется, что количество безвозвратных потерь составляет по меньшей мере 70 тыс., а еще 120 тыс. – раненые. Год назад глава Еврокомиссии говорила о потерях со стороны ВСУ. Она оценила потери в 100 тысяч. Однако, данное заявление было вскоре удалено из письменного и видеозаявления главы ЕК.