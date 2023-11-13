Новым главой МИД Великобритании стал Дэвид Кэмерон

Бывший кабмин Великобритании Дэвид Кэмерон назначен на пост министра иностранных дел по вопросам Содружества и международного развития. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра в социальной сети X, пишет РИА Новости.

Сообщалось, что для того, чтобы занять эту должность, Кэмерону необходимо было стать членом Палаты лордов. Ранее сообщалось, что премьер Британии Риши Сунак хочет провести реорганизацию в правительстве. Он уже уволил министра внутренних дел Суэллы Браверман.

На место Браверман назначен Джеймс Клеверли, который занимал пост министра иностранных дел.