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Арестович: существует конфликт между Зеленским и военными

13 ноября 2023 12:52
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Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказал мнение, что конфликт между президентом Зеленским и военными существует. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что политика лидера Украины неэффективна. Кроме этого отмечает, что помощь Запада используется неправильно. Арестович также добавил, что между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным существует разногласие. Он выразил мнение, что украинский президент чересчур эгоцентричнен, либо украиноцентричнен.

Бывший советник акцентировал внимание на свободе слова, включая свободу публикации книг на разных языках. Он также выразил свои планы выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины и начал критиковать действия Зеленского.

# Международная политика # Алексей Арестович

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