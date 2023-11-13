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4 австралийских порта прекратили работу из-за кибератаки

13 ноября 2023 11:28
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Новости Австралии. В Австралии из-за масштабной кибератаки была временно прекращена работа четырех крупнейших портов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 австралийских порта прекратили работу из-за кибератаки-1

Это вызвало изрядный переполох, так как через них проходит почти половина всех морских грузоперевозок. Была нарушена хорошо налаженная цепочка поставок, так как суда не могли ни выгружаться, ни загружаться.

Правительство созвало экстренное совещание, чтобы скоординировать антикризисные меры. Полиция проводит расследование инцидента. И это не первый случай в Австралии. Ранее кибератаке подверглась мельбурнская биржа, в результате которой с ее счетов пропало более 2 миллионов долларов.

# ЧП # Новости Австралии # Фотофакт

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