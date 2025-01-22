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В США объявили о мегапроекте для инвестиций в ИИ на сумму $500 млрд

22 января 2025 08:38
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Президент США Дональд Трамп заявил о создании американской компании, которая профинансирует развитие искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

В США объявили о мегапроекте для инвестиций в ИИ на сумму $500 млрд-1

Фото: Pinterest

Компания StarGate будет создана при участии OpenAI, SoftBank Group, Oracle. Ожидается, что компанией будет вложено по меньшей мере 500 млрд долларов в инфраструктуру ИИ.

Данный проект предусматривает создание порядка 100 000 рабочих мест, подчеркнул американский лидер.

# It-технологии # Дональд Трамп

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