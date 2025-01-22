Трамп требует извинений от епископа, просившей его сжалиться над мигрантами

Президент США Дональд Трамп считает необходимым американской Епископальной церкви и епископу Марианне Бадди, попросившей его во время молебна сжалиться над мигрантами и представителями ЛГБТ, принести извинения гражданам Штатов, пишет ТАСС.

Трамп отметил, что в речи Бадди были упомянуты мигранты, которые, как утверждает американский лидер, «приезжали в страну и убивали людей», становясь виновниками «гигантской волны преступности» на территории Соединенных Штатов Америки.

«Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны извиниться перед обществом!» – подчеркнул политик.