Международный уголовный суд опасается за своё существование из-за жёстких санкций США

Итоги президентских выборов в США могут стать смертным приговором для Международного уголовного суда. После вступления Трампа в должность МУС может ждать более тяжелая участь, чем запреты на поездки в отношении руководящего состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им могут перекрыть доступ к банковским переводам, страховым компаниям и компьютерным системам. Это не просто осложнит работу, а сделает ее невозможной. Столь жестокое наказание последовало после того, как в ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы кабмина и бывшего министра обороны Израиля по обвинению в совершении военных преступлений. В ответ Палата представителей США проголосовала за введение санкций. Соответствующий законопроект совсем скоро планируется представить на голосование в сенат. Однако Трамп вряд ли дождется принятия закона. Предполагается, что он издаст указ, который уже в ближайшее время позволит ввести санкции, способные уничтожить Международный уголовный суд.