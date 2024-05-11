В США объяснили, почему Киеву передали дополнительный пакет военной помощи

США осуществили передачу Киеву очередного пакета помощи в связи с продвижение Вооруженных сил РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую газету New York Post.

Издание пишет, что Пентагон 10 мая выделил пакет помощи Киеву в размере 400 миллионов долларов США. Указано, что данные средства необходимы для закупки Украине ракет класса «земля-воздух», артиллерийских снарядов и другого необходимого оружия и оборудования для сдерживания наступления РФ.

В публикации указано, что по словам госсекретаря США Энтони Блинкен, данная помощь является «срочно необходимой», когда армия РФ осуществляет активные действия в районе Харькова.