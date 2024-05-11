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Польша начала фортификационные работы на границе с Республикой Беларусь

11 мая 2024 09:21
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Варшава начала работы по укреплению границы с Беларусью и Украиной, пишет ТАСС.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, начата активная работа по установке фортификационных сооружений в районе восточной границы. «Речь идет о фортификации во многих измерениях», – сообщил политик, отметив, что информирование населения по данному вопросу будет продолжено.

Туск также выступил с призывом к ЕС об оказании финансовой поддержки данных работ, указав, что «речь идет о безопасности внешней границы Евросоюза».

# Международная политика

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