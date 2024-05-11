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Польша начала фортификационные работы на границе с Беларусью

11 мая 2024 10:30
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Оставаться на чеку Беларусь вынуждают и западные соседи, которые продолжают накалять обстановку в регионе. Польша начала фортификационные работы на границе с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша начала фортификационные работы на границе с Беларусью-1

Об этом в ходе визита туда заявил премьер-министр республики Дональд Туск. Политик также выразил надежду, что вскоре к проекту присоединится и ЕС в качестве одного из его спонсоров. В Варшаве уверяют, что строительство и укрепление преград делаются исключительно в оборонительных целях, однако факты говорят об обратном. Польша закупает наступательное вооружение, которое в том числе предназначено для поражения объектов на территории других государств. Поэтому не исключено, что подобные действия на нашей границе не что иное, как попытка отвлечь внимание от истинных планов Польши.

Туск отправился на границу с нашей страной вскоре после первого заседания комиссии, которая будет расследовать якобы влияние Беларуси и России на события в Польше. 

Так в Варшаве пытаются оправдать отъезд из страны судьи Шмидта, который попросил убежища в Беларуси. К слову, последний уже отреагировал на начавшиеся на его родине следственные действия. По словам польского диссидента, цель Минска – создать мир в регионе. И это единственное влияние, которое наша страна может оказывать на Польшу.

# Международная политика # Новости Польши

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