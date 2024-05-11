ЕС утвердил соглашение о гарантиях для Украины

Брюссель и Киев обсуждают проект по предоставлению гарантий безопасности для Украины, согласованный Европейским союзом, пишет ТАСС со ссылкой на немецкое издание Welt am Sonntag.

Газета сообщает, что послами 27 стран Евросоюза был согласован документ, согласно которому Киеву будут предоставлены гарантии по обеспечению безопасности. ЕС планирует, что гарантии будут предоставлены Украине ориентировочно в июле текущего года и будут действенны до момента вступления Киева в Союз и Североатлантический альянс.

Издание приводит часть документа, где сказано, что при фактах агрессии в отношении Киева, ЕС осуществит консультации «относительно нужд Украины». При это в материале подчеркивается, что Брюссель исключает вмешательство военнослужащих ЕС в конфликта в Украине, пообещав продолжать поставки оружия, а также осуществлять обучение ВСУ.