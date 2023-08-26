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В США неизвестный открыл стрельбу во время футбольного матча между школьными командами. Есть раненые

26 августа 2023 16:46
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Новости США. В США шесть человек получили ранения в результате стрельбы во время спортивных состязаний. В Оклахоме футбольный матч между школьными командами был прерван после того, как один из зрителей внезапно открыл огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США неизвестный открыл стрельбу во время футбольного матча между школьными командами. Есть раненые-1

Игроки и болельщики в панике стали разбегаться. Четыре человека получили ранения. Возле стадиона, где произошло ЧП, возникли пробки из-за многочисленных ДТП. По сообщению полиции, подозреваемый воспользовался неразберихой и скрылся с места преступления на машине. Сейчас ведутся его поиски. В Чикаго во время бейсбольного матча ранения получили две женщины. Полиция отказалась сообщать подробности до полного выяснения причин ЧП.

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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