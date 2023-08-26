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Четверть жителей Швейцарии очень недовольны своим финансовым положением

26 августа 2023 16:46
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Новости Швейцарии. В Швейцарии, которая традиционно считается благополучной, стабильной и богатой, оказывается не все так радужно. Об этом свидетельствуют данные социсследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверть жителей Швейцарии очень недовольны своим финансовым положением-1

Как выяснилось, 25% жителей страны очень недовольны своим финансовым положением. На вопрос, какие проблемы больше всего волнуют, почти все швейцарцы ответили, что это необходимость больше работать, чтобы выжить в нынешних условиях. Оказывается, недовольны жители страны и властями – 48 % респондентов не верят, что политики действуют в интересах своих избирателей, подавляющее большинство (более 80 %) уверены, что их решения принимаются в пользу крупных компаний.

# Кризис в ЕС # Новости Швейцарии # Фотофакт

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