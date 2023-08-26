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В Евросоюзе из-за рекордной инфляции снизилась реальная зарплата

26 августа 2023 16:45
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Реальная заработная плата снизилась в большинстве стран ЕС. Об этом говорится в опубликованном отчете Организации экономического сотрудничества и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евросоюзе из-за рекордной инфляции снизилась реальная зарплата-1

Основной причиной стала рекордная инфляция, за которой не поспевают доходы европейцев. Цены в еврозоне в среднем выросли почти на 6,5 %. На этом фоне страны ЕС повысили почасовую оплату труда, но это повышение оказалось формальным. То есть не учитывался рост стоимости жизни. Это и привело к падению реальной зарплаты. Из 24 стран ЕС, в которых проводилось исследование, она снизилась в 22.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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