В Евросоюзе из-за рекордной инфляции снизилась реальная зарплата

Реальная заработная плата снизилась в большинстве стран ЕС. Об этом говорится в опубликованном отчете Организации экономического сотрудничества и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной причиной стала рекордная инфляция, за которой не поспевают доходы европейцев. Цены в еврозоне в среднем выросли почти на 6,5 %. На этом фоне страны ЕС повысили почасовую оплату труда, но это повышение оказалось формальным. То есть не учитывался рост стоимости жизни. Это и привело к падению реальной зарплаты. Из 24 стран ЕС, в которых проводилось исследование, она снизилась в 22.