Германию ждут серьёзные проблемы из-за нехватки госслужащих

По их данным, причиной кризиса станут несколько факторов. Это демографический спад, когда уходящих на пенсию ратников некем будет заменить, и непривлекательные условия работы в убогих офисах со средней оплатой труда. По прогнозам профсоюзов, к 2030 году в стране будет не хватать около 850 тысяч штатных сотрудников, занятых полный рабочий день. Хотя уже сегодня немецким компаниям все труднее и труднее набирать новых сотрудников.