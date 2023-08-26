Прямой эфир

Германию ждут серьёзные проблемы из-за нехватки госслужащих

26 августа 2023 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Германию ждут серьезные проблемы из-за нехватки госслужащих. С таким предупреждением выступили несколько немецких профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германию ждут серьёзные проблемы из-за нехватки госслужащих-1

По их данным, причиной кризиса станут несколько факторов. Это демографический спад, когда уходящих на пенсию ратников некем будет заменить, и непривлекательные условия работы в убогих офисах со средней оплатой труда. По прогнозам профсоюзов, к 2030 году в стране будет не хватать около 850 тысяч штатных сотрудников, занятых полный рабочий день. Хотя уже сегодня немецким компаниям все труднее и труднее набирать новых сотрудников.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Евросоюзе из-за рекордной инфляции снизилась реальная зарплата
26 августа 2023 16:45

В Евросоюзе из-за рекордной инфляции снизилась реальная зарплата

Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в своём увольнении
26 августа 2023 16:45

Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в своём увольнении

В Москве до +19°C, в Риме +33°C. Погода в Европе на неделю с 28 августа по 3 сентября
26 августа 2023 14:50

В Москве до +19°C, в Риме +33°C. Погода в Европе на неделю с 28 августа по 3 сентября