В США не хватает медсестёр. На работу берут даже без образования

Они стали набирать на работу людей без медицинского образования и готовы обучать их на месте. Правда, доступ к пациентам у них будет весьма ограничен, они должны освободить медсестер от рутинной бумажной и прочей работы. По мнению руководства, это сомнительное улучшение условий труда остановит отток кадров. Сейчас количество вакансий для медсестер и других медработников растет более чем в два раза быстрее, чем в других отраслях. К 2025 году системе здравоохранения будет недоставать более 2,5 миллиона работников.