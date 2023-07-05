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В США не хватает медсестёр. На работу берут даже без образования

05 июля 2023 12:06
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Новости США. Американские больницы испытывают острую нехватку медсестер. Чтобы хоть как-то преодолеть кадровый голод, некоторые клиники даже пошли на крайние меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США не хватает медсестёр. На работу берут даже без образования-1

Они стали набирать на работу людей без медицинского образования и готовы обучать их на месте. Правда, доступ к пациентам у них будет весьма ограничен, они должны освободить медсестер от рутинной бумажной и прочей работы. По мнению руководства, это сомнительное улучшение условий труда остановит отток кадров. Сейчас количество вакансий для медсестер и других медработников растет более чем в два раза быстрее, чем в других отраслях. К 2025 году системе здравоохранения будет недоставать более 2,5 миллиона работников.

# Медицина # Новости США # Фотофакт

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