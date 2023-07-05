Медведев: СВО завершится за несколько дней, если НАТО прекратит поставки оружия Украине

Специальная военная операция может завершиться за несколько дней в том случае, если Североатлантический альянс прекратит снабжать Украину вооружением. Об этом заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев, информирует ТАСС.

По его словам, если бы Штаты перестали поставлять оружие и средства поражения киевскому режиму, СВО завершилась бы за несколько месяцев. Если поставки прекратятся сейчас, специальная военная операция закончится через несколько дней.

Медведев отметил, что любая война, даже мировая, может завершиться быстро. Но для быстрого завершения есть только два варианта: либо подписан мирный договор, либо сценарий подобный тому, что сделали американцы в 1945 году. Они использовали свое ядерное оружие, которым разбомбили Хиросиму и Нагасаки, сказал Медведев. По словам зампреда Совбеза, тогда военная кампания была свернута, но ценой жизней почти 300 тыс. мирных людей.

Говоря о российской армии, Медведев заявил, что считает ее героической и современной, несмотря на определенные проблемы, которые есть у всякой армии.