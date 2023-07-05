Прямой эфир

В Мексике изъяли 2,5 тонны наркотиков

05 июля 2023 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Военно-морские силы Мексики изъяли крупную партию наркотиков весом 2,5 тонны. Им удалось обнаружить три скоростных катера, на которых контрабандисты перевозили незаконный груз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике изъяли 2,5 тонны наркотиков-1

Тут же началась масштабная операция по их задержанию. Она проходила в лучших голливудских традициях, в ней, кроме военных кораблей, участвовали вертолеты и беспилотники. Преследование длилось около семи часов, но наркоторговцы оказались проворнее. Пристав к берегу, они скрылись, бросив коробки с наркотиками.

# Наркотики # Новости Мексики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хакеры атаковали мобильное приложение и сайт РЖД, обрушив работу сервиса
05 июля 2023 11:10

Хакеры атаковали мобильное приложение и сайт РЖД, обрушив работу сервиса

Волошин об Украине: первую скрипку играют британцы – это результат того, что Ермак является прямым агентом Ми-6
05 июля 2023 10:17

Волошин об Украине: первую скрипку играют британцы – это результат того, что Ермак является прямым агентом Ми-6

Резников признался, что российские системы РЭБ подавляют украинские РСЗО HIMARS
05 июля 2023 10:16

Резников признался, что российские системы РЭБ подавляют украинские РСЗО HIMARS