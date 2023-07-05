В Мексике изъяли 2,5 тонны наркотиков

Новости Мексики. Военно-морские силы Мексики изъяли крупную партию наркотиков весом 2,5 тонны. Им удалось обнаружить три скоростных катера, на которых контрабандисты перевозили незаконный груз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тут же началась масштабная операция по их задержанию. Она проходила в лучших голливудских традициях, в ней, кроме военных кораблей, участвовали вертолеты и беспилотники. Преследование длилось около семи часов, но наркоторговцы оказались проворнее. Пристав к берегу, они скрылись, бросив коробки с наркотиками.