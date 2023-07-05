Наводнения на юго-западе Китая. Есть погибшие и пропавшие без вести

Новости Китая. 15 человек погибли, четверо пропали без вести при масштабных наводнениях на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильных ливней, которые не прекращаются в регионе уже несколько дней, реки вышли из берегов. Вода залила дороги, тысячи гектаров полей, затоплены 36 населенных пунктов. Повреждено более 220 домов, около 140 разрушено полностью. От стихии пострадали 37 тысяч человек. Более 11,5 тысячи местных жителей нуждаются в эвакуации.