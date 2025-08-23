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В США на заводе в штате Луизиана произошёл взрыв

23 августа 2025 07:40
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В США на заводе по производству смазочных материалов и моторных масел в штате Луизиана произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США на заводе в штате Луизиана произошёл взрыв-2

Местные власти не сообщают о пострадавших и их количестве. Причины произошедшего пока неизвестны. После взрыва начался пожар, пламя поднялось высоко в небо. Люди, живущие в радиусе полутора километров от предприятия, эвакуированы. На месте происшествия работают экстренные службы.

# США # Новости США

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