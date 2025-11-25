В США на «чёрную пятницу» ожидается рекордное число покупателей

Чем ближе Новый год, тем выше покупательский спрос. Правда, даже в некогда благополучных странах дает о себе знать положение дел в экономике. Американцы готовятся к охоте за скидками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чем ближе Новый год, тем выше покупательский спрос. Правда, даже в некогда благополучных странах дает о себе знать положение дел в экономике. Американцы готовятся к охоте за скидками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предстоящую «черную пятницу» люди ждут с нетерпением, а торговля – с содроганием. Купить хоть что-то дешевле чем обычно, рассчитывают 187 миллионов человек. Ценники в США уверенно ползут вверх, а период щедрых акций, которыми раньше славился ноябрь, становятся короче.
Рост стоимости товаров и обязательных расходов от медицинских платежей до коммунальных услуг вынуждает людей экономить и гораздо тщательнее планировать покупки. Многие заранее урезают праздничные бюджеты, понимая, что шопинг в этом сезоне будет не таким как раньше.
Эрик Матисофф, аналитик (США):
В этом году мы наблюдаем значительный рост популярности сервиса «купи сейчас, плати потом». Поэтому мы ожидаем, что с помощью этой технологии будет совершено покупок на сумму 2 миллиарда долларов. Люди ищут способы максимально эффективно использовать свои деньги и экономить их.
Падение потребительского спроса в США вызвано прежде всего высокими ценами. Дают о себе знать торговые пошлины, введенные нынешней администрацией Белого дома. Так что для многих «черная пятница» перестала быть синонимом больших возможностей и превратилась лишь в еще один этап борьбы за экономию в условиях подорожавшей жизни.