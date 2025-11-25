В США на «чёрную пятницу» ожидается рекордное число покупателей

Чем ближе Новый год, тем выше покупательский спрос. Правда, даже в некогда благополучных странах дает о себе знать положение дел в экономике. Американцы готовятся к охоте за скидками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоящую «черную пятницу» люди ждут с нетерпением, а торговля – с содроганием. Купить хоть что-то дешевле чем обычно, рассчитывают 187 миллионов человек. Ценники в США уверенно ползут вверх, а период щедрых акций, которыми раньше славился ноябрь, становятся короче.

Рост стоимости товаров и обязательных расходов от медицинских платежей до коммунальных услуг вынуждает людей экономить и гораздо тщательнее планировать покупки. Многие заранее урезают праздничные бюджеты, понимая, что шопинг в этом сезоне будет не таким как раньше.