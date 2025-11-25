Путин и Эрдоган обсудили мирный план США по Украине

В телефонном разговоре между лидерами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом была обсуждена ситуация вокруг Украины и американские предложения по мирному урегулированию. Об этом пишет ТАСС.

Путин выразил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта, а Эрдоган выразил намерение способствовать переговорам и предоставить в качестве площадки Стамбул.

Главы государств договорились активизировать контакты по украинскому вопросу и расширить взаимодействие в сфере торговли и энергетики. Они также приняли решение поддерживать регулярный диалог.

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