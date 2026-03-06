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В США легкомоторный самолет упал на жилые дома

06 марта 2026 08:14
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Легкомоторный самолет разбился в жилом районе города Финикс штата Аризона, трое человек пострадали. Воздушное судно задело два двухэтажных дома и упало на заднем дворе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США легкомоторный самолет упал на жилые дома-2

ЧП произошло рано утром, когда жильцы собирались на работу. По словам спасателей большая удача, что обошлось без жертв. Как сообщается: самолет вылетел из аэропорта, но из-за технической неисправности ему пришлось возвращаться. По данным местного Федерального управления гражданской авиации, при заходе на посадку судно потерпело крушение. На борту находились два человека – инструктор и студент, они пострадали. В больницу также доставили жителя, который находился дома в момент крушения. Состояние всех троих стабильное. Расследованием инцидента занимается Национальный совет по безопасности на транспорте.

# США # Новости США

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