На заправках в Германии резко выросли цены на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке

Резкий скачок цен на топливо в Германии после ударов США и Израиля по Ирану вызвал настоящий топливный исход: немецкие водители массово ринулись заправляться в Польшу. На приграничных АЗС очереди машин тянутся в несколько рядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местного автоклуба, литр бензина Super E-10 в Германии стоит уже 1 евро 89 центов – плюс 12 центов за неделю. Дизель – еще дороже: 1 евро 91 цент, рост почти на 18 центов. Таких скачков страна не видела со времен энергетического кризиса после начала конфликта в Украине. В польском Слубице немецкие автомобилисты специально берут выходной, чтобы заправиться дешевле. Они недоумевают: Польша сталкивается с теми же глобальными рисками, но цены там не взлетают.

В Берлине звучит жесткая критика. Премьер Мекленбурга Передней Померании назвал рост цен «возмутительным» и потребовал расследования действий нефтяных компаний, заявив, что такие повышения «не имеют оправданий». Ассоциация независимых АЗС Германии объясняет: проблемы с судоходством в Ормузском проливе резко подняли стоимость нефти. Закупочные цены выросли – и заправки просто перекладывают их на потребителей.