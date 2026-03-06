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В Греции забастовка моряков парализовала судоходство

06 марта 2026 08:12
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В Греции полностью прекращено паромное сообщение – в море не вышло ни одно торговое судно. Причиной стала общенациональная забастовка моряков, которая связана с событиями на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции забастовка моряков парализовала судоходство-2

Поводом для проведения масштабной акции протеста стали планы судовладельцев отправлять корабли в район Персидского залива, что ставит под угрозу жизнь экипажей. Греческий профсоюз моряков потребовал от правительства объявить район, где бушует вооруженный конфликт, запретной зоной для судоходства. 

В Греции забастовка моряков парализовала судоходство-4

Апостолис Кипрайос, глава Греческого союза морских инженеров «Пемен»:
Ответственность за ситуацию несут греческое правительство и судовладельцы. И мы требуем, чтобы они немедленно приняли меры и предложили решение, позволяющее нам вернуться к работе. Сейчас моряки и их семьи не знают, вернутся ли они живыми с рейса. Мы хотим решения сейчас. Эта забастовка – предупредительная. Но она станет масштабнее если не получим ответов.

Кроме того, профсоюзы требуют срочно эвакуировать греческих моряков, которые сейчас находятся на судах, застрявших в зоне Персидского залива. По их данным, это более 100 человек. Из-за забастовки паромное сообщение будет нарушено и сегодня. Пассажиров призвали следить за расписанием. 

# Греция

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