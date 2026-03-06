В Греции забастовка моряков парализовала судоходство

В Греции полностью прекращено паромное сообщение – в море не вышло ни одно торговое судно. Причиной стала общенациональная забастовка моряков, которая связана с событиями на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для проведения масштабной акции протеста стали планы судовладельцев отправлять корабли в район Персидского залива, что ставит под угрозу жизнь экипажей. Греческий профсоюз моряков потребовал от правительства объявить район, где бушует вооруженный конфликт, запретной зоной для судоходства.

Апостолис Кипрайос, глава Греческого союза морских инженеров «Пемен»:

Ответственность за ситуацию несут греческое правительство и судовладельцы. И мы требуем, чтобы они немедленно приняли меры и предложили решение, позволяющее нам вернуться к работе. Сейчас моряки и их семьи не знают, вернутся ли они живыми с рейса. Мы хотим решения сейчас. Эта забастовка – предупредительная. Но она станет масштабнее если не получим ответов.

Кроме того, профсоюзы требуют срочно эвакуировать греческих моряков, которые сейчас находятся на судах, застрявших в зоне Персидского залива. По их данным, это более 100 человек. Из-за забастовки паромное сообщение будет нарушено и сегодня. Пассажиров призвали следить за расписанием.