Куба полностью восстановила работу национальной энергосистемы после масштабного сбоя

Лазаро Гуэрра, генеральный директор департамента электроэнергетики Министерства энергетики и горнорудной промышленности Кубы:

Теплоэлектростанция останавливалась и раньше, но тогда это не приводило к сбою всей системы. Однако те условия, в которых мы работали сейчас, прежде всего из-за дефицита топлива в стране, явно спровоцировали частичный отказ энергосистемы после ее остановки.

На момент восстановления работы в сети было лишь около 590 мегаватт мощности при норме почти в две тысячи. Электричество возвращали поэтапно: в Гаване к утру удалось подключить около трети потребителей. Куба связывает происходящее с ужесточением американских санкций. После того как США заблокировали поставки венесуэльской нефти, страна лишилась ключевого источника импорта топлива. Под угрозой вторичных санкций поставки приостановили и другие государства, включая Мексику. Серьезные перебои в энергосистеме Куба переживает уже не первый год. На фоне экономического кризиса и стареющей инфраструктуры даже небольшие аварии приводят к масштабным отключениям. Но нынешний сбой стал одним из самых продолжительных за последнее время.