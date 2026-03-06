Куба полностью восстановила работу национальной энергосистемы после масштабного сбоя, который оставил страну без электричества почти на 16 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Куба полностью восстановила работу национальной энергосистемы после масштабного сбоя, который оставил страну без электричества почти на 16 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отключение произошло 4 марта, по данным Минэнерго, стало следствием остановки крупнейшей в стране теплоэлектростанции «Антонио Гитеррас», расположенной в 100 километрах от Гаваны.
Лазаро Гуэрра, генеральный директор департамента электроэнергетики Министерства энергетики и горнорудной промышленности Кубы:
Теплоэлектростанция останавливалась и раньше, но тогда это не приводило к сбою всей системы. Однако те условия, в которых мы работали сейчас, прежде всего из-за дефицита топлива в стране, явно спровоцировали частичный отказ энергосистемы после ее остановки.
На момент восстановления работы в сети было лишь около 590 мегаватт мощности при норме почти в две тысячи. Электричество возвращали поэтапно: в Гаване к утру удалось подключить около трети потребителей. Куба связывает происходящее с ужесточением американских санкций. После того как США заблокировали поставки венесуэльской нефти, страна лишилась ключевого источника импорта топлива. Под угрозой вторичных санкций поставки приостановили и другие государства, включая Мексику. Серьезные перебои в энергосистеме Куба переживает уже не первый год. На фоне экономического кризиса и стареющей инфраструктуры даже небольшие аварии приводят к масштабным отключениям. Но нынешний сбой стал одним из самых продолжительных за последнее время.