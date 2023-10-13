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В США из-за взрыва газа эвакуировали целый город

13 октября 2023 08:10
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Новости США. Из-за взрыва газа в США эвакуировали целый город. ЧП произошло неподалеку от Миддлтона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США из-за взрыва газа эвакуировали целый город-1

В связи с инцидентом людям в радиусе шести с половиной километров от места взрыва пришлось перебраться в безопасный район. Предписание местных властей затронуло в том числе и городок с населением чуть более 10 тысяч человек в штате Айдахо. Необходимые меры безопасности были приняты оперативно, никто из жителей не пострадал.

# Взрыв газа # Новости США # Фотофакт

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