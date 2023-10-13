В США из-за взрыва газа эвакуировали целый город

В связи с инцидентом людям в радиусе шести с половиной километров от места взрыва пришлось перебраться в безопасный район. Предписание местных властей затронуло в том числе и городок с населением чуть более 10 тысяч человек в штате Айдахо. Необходимые меры безопасности были приняты оперативно, никто из жителей не пострадал.