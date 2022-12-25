В США из-за непогоды отменены более 2 500 авиарейсов. В Огайо произошло ДТП с участием полусотни машин

Новости США. В США на повестке дня непогода. Вот уже несколько дней Штаты страдают из-за арктических морозов, сильнейшего ветра и снежной бури, которая унесла жизни 23 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Арктический фронт погрузил север США в настоящий хаос. Накануне более 2 500 авиарейсов были отменены. Кроме того, сложные погодные условия также стали причиной дефицита электроэнергии. В Техасе вышла из строя часть оборудования, в связи с чем в штате ввели режим чрезвычайной ситуации.
Резкое понижение температуры и гололедица вызвали множество автоаварий, обрывов линий электропередачи и других происшествий. Так, в штате Огайо произошло ДТП с участием полусотни машин, которые столкнулись в условиях низкой видимости и обледенения трассы – четыре человека погибли. А в Мичигане пенсионерку нашли замерзшей у дома престарелых. Спасти женщину не удалось.
Не лучше погода и в Канаде. Отмена рейсов и перебои в подаче электроэнергии уже несколько дней реальность для жителей этой страны. Так, не работает второй по загруженности аэропорт Канады – Ванкувер. В расписании железной дороги изменения – часть поездок отменена.
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