В США из-за непогоды отменены более 2 500 авиарейсов. В Огайо произошло ДТП с участием полусотни машин

Новости США. В США на повестке дня непогода. Вот уже несколько дней Штаты страдают из-за арктических морозов, сильнейшего ветра и снежной бури, которая унесла жизни 23 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арктический фронт погрузил север США в настоящий хаос. Накануне более 2 500 авиарейсов были отменены. Кроме того, сложные погодные условия также стали причиной дефицита электроэнергии. В Техасе вышла из строя часть оборудования, в связи с чем в штате ввели режим чрезвычайной ситуации.