В ЮАР взорвался бензовоз. Есть погибшие и раненые

Новости ЮАР. 8 человек погибли, порядка 30 получили травмы при взрыве бензовоза в ЮАР. По предварительной версии, в случившемся виновен водитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проезжая под мостом, он не учел высоту цистерны и зацепил часть крыши. Грузовик перевозил сжиженный углеводородный газ, в результате топливо сдетонировало.