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В ЮАР взорвался бензовоз. Есть погибшие и раненые

24 декабря 2022 13:50
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Новости ЮАР. 8 человек погибли, порядка 30 получили травмы при взрыве бензовоза в ЮАР. По предварительной версии, в случившемся виновен водитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ЮАР взорвался бензовоз. Есть погибшие и раненые-1

Проезжая под мостом, он не учел высоту цистерны и зацепил часть крыши. Грузовик перевозил сжиженный углеводородный газ, в результате топливо сдетонировало.  

В ЮАР взорвался бензовоз. Есть погибшие и раненые-4

Взрывная волна повредила несколько домов, автомобилей, а также здание больницы. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.  

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# Взрыв # Новости ЮАР # Фотофакт

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