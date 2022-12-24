В ЮАР взорвался бензовоз. Есть погибшие и раненые

Новости ЮАР. 8 человек погибли, порядка 30 получили травмы при взрыве бензовоза в ЮАР. По предварительной версии, в случившемся виновен водитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ЮАР. 8 человек погибли, порядка 30 получили травмы при взрыве бензовоза в ЮАР. По предварительной версии, в случившемся виновен водитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проезжая под мостом, он не учел высоту цистерны и зацепил часть крыши. Грузовик перевозил сжиженный углеводородный газ, в результате топливо сдетонировало.
Взрывная волна повредила несколько домов, автомобилей, а также здание больницы. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.
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