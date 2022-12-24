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Виктор Орбан: мир в Украине зависит от США

24 декабря 2022 13:51
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Мир в Украине зависит от США. Такое мнение в интервью местной газете высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктор Орбан: мир в Украине зависит от США-1

Он также подтвердил, что конфликт затянулся, что само по себе представляет опасность. Однако воевать, считает Орбан, Киев сможет только до тех пор, пока Вашингтон поставляет оружие и оказывает финансовую помощь. Соответственно, если американцы захотят мира, то мир будет.  

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# Международная политика # Виктор Орбан # Фотофакт

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