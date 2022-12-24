Виктор Орбан: мир в Украине зависит от США

Мир в Украине зависит от США. Такое мнение в интервью местной газете высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он также подтвердил, что конфликт затянулся, что само по себе представляет опасность. Однако воевать, считает Орбан, Киев сможет только до тех пор, пока Вашингтон поставляет оружие и оказывает финансовую помощь. Соответственно, если американцы захотят мира, то мир будет.