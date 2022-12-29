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Южная Корея начала учения на случай новых атак беспилотников

29 декабря 2022 07:54
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Новости Южной Кореи. Южнокорейские военные начали учения для отработки действий на случай новых атак северокорейских беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южная Корея начала учения на случай новых атак беспилотников-1

К маневрам привлечены крупнейшие подразделения ВВС – десятки вертолетов и истребителей. На земле будут развернуты комплексы для раннего обнаружения дронов. Как сообщили в Минобороны страны, на борьбу с ними будет выделено в общей сложности более 440 миллионов долларов. Часть денег будет потрачена на создание лазерного оружия. Столь масштабная военная активность началась после того, как пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. Одному из них даже удалось пролететь над Сеулом.

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# Военные учения # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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