Южная Корея начала учения на случай новых атак беспилотников

К маневрам привлечены крупнейшие подразделения ВВС – десятки вертолетов и истребителей. На земле будут развернуты комплексы для раннего обнаружения дронов. Как сообщили в Минобороны страны, на борьбу с ними будет выделено в общей сложности более 440 миллионов долларов. Часть денег будет потрачена на создание лазерного оружия. Столь масштабная военная активность началась после того, как пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. Одному из них даже удалось пролететь над Сеулом.

Подписывайтесь на нас в Telegram!