В США 18-летний парень убил 19 детей и 4 взрослых, ещё 13 человек ранены

Новости США. В США 18-летний молодой человек убил 19 детей и четверых взрослых, еще 13 ранены. Трагедия произошла в начальной школе в Техасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стрелок открыл огонь во время уроков. Как заявили в полиции, изначально преступник бросил свой автомобиль возле школы, затем вошел в здание с оружием и в бронежилете.

Он был ликвидирован патрульным, прибывшим первым на место преступления. Кроме того, сообщается, что перед роковой стрельбой злоумышленник выстрелил в свою бабушку из оружия, которое купил на свой день рождения. Женщина выжила и госпитализирована. Мотивы преступника пока неизвестны.

Напомним, это уже второе массовое убийство в США за 10 дней. 14 мая другой 18-летний парень убил 10 человек в продуктовом магазине в штате Нью-Йорк на почве расовой ненависти (читайте здесь).

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