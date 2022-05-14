В США после окончания баскетбольного матча произошла стрельба – три человека погибли

Новости США. Три человека погибли во время стрельбы на стадионе в США. Жертвами стали мужчина, женщина и 16-летняя девушка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла после окончания баскетбольного матча, когда зрители покидали спортивную арену. На выходе в толпе вдруг прозвучали выстрелы. Люди в панике бросились бежать. По сообщению полиции, предполагаемого преступника удалось задержать. Мотивы стрелка пока неизвестны. Стоит отметить, что за игрой местных баскетбольных команд на трибунах наблюдали почти 11 тысяч человек.