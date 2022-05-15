В США 18-летний стрелок убил в супермаркете 10 человек

Новости США. В США 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете. Еще трое ранены. Трагедия произошла в городе Буффало, штат Нью-Йорк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина открыл огонь из автоматической винтовки по посетителям магазина. Как заявляют власти, причиной произошедшего была расовая ненависть. Из 13 пострадавших 11 были темнокожими. Это подтверждают и действия самого стрелка. Нападавший вел прямую трансляцию в одной из социальных сетей. Кроме того, он опубликовал манифест, в котором назвал себя антисемитом и сторонником превосходства белой расы.