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В США 18-летний стрелок убил в супермаркете 10 человек

15 мая 2022 08:23
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Новости США. В США 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете. Еще трое ранены. Трагедия произошла в городе Буффало, штат Нью-Йорк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США 18-летний стрелок убил в супермаркете 10 человек-1

Мужчина открыл огонь из автоматической винтовки по посетителям магазина. Как заявляют власти, причиной произошедшего была расовая ненависть. Из 13 пострадавших 11 были темнокожими. Это подтверждают и действия самого стрелка. Нападавший вел прямую трансляцию в одной из социальных сетей. Кроме того, он опубликовал манифест, в котором назвал себя антисемитом и сторонником превосходства белой расы.  

В США 18-летний стрелок убил в супермаркете 10 человек-4

На данный момент подозреваемый задержан. Им оказался 18-летний молодой человек. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Эта статья предусматривает пожизненное заключение. Также, полиция изучает возможность предъявить обвинение в терроризме.  

# Стрельба в США # Фотофакт

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