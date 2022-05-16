Пожилой азиат из Лас-Вегаса устроил стрельбу в американской церкви

Новости США. В церкви в Калифорнии мужчина открыл огонь по прихожанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали.
Новости США. В церкви в Калифорнии мужчина открыл огонь по прихожанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали.
Стрельба началась после утренней службы во время обеденного приема в честь отъезда одного из священнослужителей на Тайвань. Прихожанам удалось обезвредить преступника. Они связали ему ноги с помощью провода от электрического удлинителя и отобрали два пистолета.
Как завил шериф округа, подозреваемый задержан. Им оказался 68-летний азиат, который приехал из Лас-Вегаса. О мотивах преступника не сообщается. На месте работают сотрудники полиции.
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