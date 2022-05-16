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Пожилой азиат из Лас-Вегаса устроил стрельбу в американской церкви

16 мая 2022 08:36
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Новости США. В церкви в Калифорнии мужчина открыл огонь по прихожанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Пожилой азиат из Лас-Вегаса устроил стрельбу в американской церкви-1

Стрельба началась после утренней службы во время обеденного приема в честь отъезда одного из священнослужителей на Тайвань. Прихожанам удалось обезвредить преступника. Они связали ему ноги с помощью провода от электрического удлинителя и отобрали два пистолета.

Пожилой азиат из Лас-Вегаса устроил стрельбу в американской церкви-4

Как завил шериф округа, подозреваемый задержан. Им оказался 68-летний азиат, который приехал из Лас-Вегаса. О мотивах преступника не сообщается. На месте работают сотрудники полиции.

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# Стрельба в США # Фотофакт

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