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В США подозреваемый в стрельбе по прохожим мужчина найден мёртвым

23 апреля 2022 08:54
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Новости США. Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне найден мертвым. По версии полиции, он совершил самоубийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США подозреваемый в стрельбе по прохожим мужчина найден мёртвым-1

22 апреля злоумышленник открыл огонь по случайным прохожим из снайперской винтовки. Четверо пострадавших, среди которых ребенок, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже найти преступника помог видеоролик, который он сам же и записал. Его подлинность еще предстоит подтвердить полиции, однако в квартире стрелка обнаружено огнестрельное оружие и патроны. Мотивы 23-летнего американца до сих пор неизвестны, расследование продолжается.  

# Стрельба в США # Фотофакт

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