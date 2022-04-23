В США подозреваемый в стрельбе по прохожим мужчина найден мёртвым

Новости США. Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне найден мертвым. По версии полиции, он совершил самоубийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 апреля злоумышленник открыл огонь по случайным прохожим из снайперской винтовки. Четверо пострадавших, среди которых ребенок, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже найти преступника помог видеоролик, который он сам же и записал. Его подлинность еще предстоит подтвердить полиции, однако в квартире стрелка обнаружено огнестрельное оружие и патроны. Мотивы 23-летнего американца до сих пор неизвестны, расследование продолжается.