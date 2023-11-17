В Софии пострадали около 60 человек из-за беспорядков с футбольными фанатами

Почти 60 человек пострадали в беспорядках в болгарской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщики требовали отставки главы местного футбольного союза. Фанаты Софии оказались недовольны нынешним руководством объединения и сообщить об этом решили прямо с городских улиц. Перед началом матча сборных Болгарии и Венгрии болельщики, которых не пустили на стадион, забросали полицию камнями и петардами, подожгли несколько автомобилей и разбили витрины. Для разгона бушующей толпы полицейские применили водометы.