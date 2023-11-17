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В Софии пострадали около 60 человек из-за беспорядков с футбольными фанатами

17 ноября 2023 14:03
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Почти 60 человек пострадали в беспорядках в болгарской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Софии пострадали около 60 человек из-за беспорядков с футбольными фанатами-1

Болельщики требовали отставки главы местного футбольного союза. Фанаты Софии оказались недовольны нынешним руководством объединения и сообщить об этом решили прямо с городских улиц. Перед началом матча сборных Болгарии и Венгрии болельщики, которых не пустили на стадион, забросали полицию камнями и петардами, подожгли несколько автомобилей и разбили витрины. Для разгона бушующей толпы полицейские применили водометы.

# Массовые беспорядки # Новости Болгарии # Фотофакт

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