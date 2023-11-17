Стороны конфликта в секторе Газа договорились о трёхдневном перемирии

Как скоро соглашение вступит в силу, еще неизвестно. В любом случае это несколько снизит градус напряженности в секторе на фоне сообщений о возможном штурме его южной части, куда ранее перебрались тысячи местных жителей. Такая информация ранее появилась в СМИ еврейского государства, однако пока не получила официального подтверждения. Напомним, ближневосточный конфликт продолжается почти полтора месяца. За это время он унес жизни 12,5 тысячи человек.