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Стороны конфликта в секторе Газа договорились о трёхдневном перемирии

17 ноября 2023 14:00
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Стороны ближневосточного конфликта достигли соглашения о трехдневном перемирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Израиль также одобрил переправку в палестинский анклав «ограниченного количества топлива под контролем ООН».

Стороны конфликта в секторе Газа договорились о трёхдневном перемирии-1

Как скоро соглашение вступит в силу, еще неизвестно. В любом случае это несколько снизит градус напряженности в секторе на фоне сообщений о возможном штурме его южной части, куда ранее перебрались тысячи местных жителей. Такая информация ранее появилась в СМИ еврейского государства, однако пока не получила официального подтверждения. Напомним, ближневосточный конфликт продолжается почти полтора месяца. За это время он унес жизни 12,5 тысячи человек.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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