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Поезд столкнулся со снегоочистительной машиной в Чикаго

17 ноября 2023 14:03
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38 человек пострадали в аварии недалеко от Чикаго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поезд столкнулся со снегоочистительной машиной в Чикаго-1

Пассажирский поезд столкнулся со снегоочистительной машиной. Представитель экстренных служб сообщил, что большинство травмированных пассажиров доставлены в больницу, некоторые от госпитализации отказались. Среди участников ДТП четверо детей. Их жизни ничего не угрожает. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. По факту случившегося проводится расследование.

# Авария # Новости США # Фотофакт

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