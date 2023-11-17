Поезд столкнулся со снегоочистительной машиной в Чикаго

38 человек пострадали в аварии недалеко от Чикаго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский поезд столкнулся со снегоочистительной машиной. Представитель экстренных служб сообщил, что большинство травмированных пассажиров доставлены в больницу, некоторые от госпитализации отказались. Среди участников ДТП четверо детей. Их жизни ничего не угрожает. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. По факту случившегося проводится расследование.