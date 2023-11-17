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Байден подписал проект закона о финансировании правительства США без помощи Украине и Израилю

17 ноября 2023 14:02
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Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства. Помощь Украине, впрочем, как и Израилю, документом не предусмотрена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден подписал проект закона о финансировании правительства США без помощи Украине и Израилю-1

Теперь до 19 января будет продлено финансирование приоритетных направлений для страны. В их числе, например, строительство оборонных предприятий, жилья, расходы на энергетику и транспорт. Принятие закона позволит Штатам вновь избежать шатдауна, то есть приостановки работы правительства. Также соглашение даст американским законодателям больше времени, чтобы разобраться с существующими разногласиями по поводу госрасходов.

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

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