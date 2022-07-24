В Сочи ночью из-за непогоды погибла женщина

В результате непогоды погибла жительница Сочи. Тело женщины обнаружили на одной из улиц. Местами водные потоки были настолько сильными, что сносили целые автомобили. Для ликвидации последствий задействовано более четырехсот единиц техники и более тысячи специалистов. Также в городе включили специальные сирены, предупреждающие о наводнении. Несмотря на то, что вода начинает постепенно сходить, в городе по-прежнему действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем.