Прямой эфир

В Сочи ночью из-за непогоды погибла женщина

24 июля 2022 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Сочи ликвидируют последствия ночного ливня. Затоплены дороги и первые этажи зданий, в отдельных районах города нарушено электроснабжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Сочи ночью из-за непогоды погибла женщина-1

В результате непогоды погибла жительница Сочи. Тело женщины обнаружили на одной из улиц. Местами водные потоки были настолько сильными, что сносили целые автомобили. Для ликвидации последствий задействовано более четырехсот единиц техники и более тысячи специалистов. Также в городе включили специальные сирены, предупреждающие о наводнении. Несмотря на то, что вода начинает постепенно сходить, в городе по-прежнему действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем.  

# Погода # Новости России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Раскачали дерево и поймали на ткань. Жители Камчатки помогли медвежонку спуститься на землю
24 июля 2022 09:16

Раскачали дерево и поймали на ткань. Жители Камчатки помогли медвежонку спуститься на землю

В Польше инфляция приблизилась к 16%, жители страны едут за покупками в Беларусь
24 июля 2022 08:39

В Польше инфляция приблизилась к 16%, жители страны едут за покупками в Беларусь

В Британии продолжается рост цен, эксперты назвали это «кризисом жизни»
24 июля 2022 08:15

В Британии продолжается рост цен, эксперты назвали это «кризисом жизни»