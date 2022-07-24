Раскачали дерево и поймали на ткань. Жители Камчатки помогли медвежонку спуститься на землю

Новости России. В Сети обсуждают видео со спасением медвежонка, которого выручили жители Камчатки. Неопытный зверь забрался на дерево, а спуститься уже побоялся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы помочь животному, очевидцы вызвали МЧС. Но, не дождавшись приезда спасателей, сами решили спустить зверя с ветки. Для этого несколько человек раскачивали ствол, пока медвежонок не упал. Внизу его поймали на растянутую ткань. Сообщается, что медвежонка передали местному зоопарку.