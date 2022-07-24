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Раскачали дерево и поймали на ткань. Жители Камчатки помогли медвежонку спуститься на землю

24 июля 2022 09:16
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Новости России. В Сети обсуждают видео со спасением медвежонка, которого выручили жители Камчатки. Неопытный зверь забрался на дерево, а спуститься уже побоялся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Раскачали дерево и поймали на ткань. Жители Камчатки помогли медвежонку спуститься на землю-1

Чтобы помочь животному, очевидцы вызвали МЧС. Но, не дождавшись приезда спасателей, сами решили спустить зверя с ветки. Для этого несколько человек раскачивали ствол, пока медвежонок не упал. Внизу его поймали на растянутую ткань. Сообщается, что медвежонка передали местному зоопарку.  

# Человек и животные # Новости России # Фотофакт

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