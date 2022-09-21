90% болгар уверены, что инфляция – главная опасность

Новости Болгарии. Неконтролируемый рост цен и возможная нехватка тепла зимой, как выяснилось, больше всего тревожат жителей Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы данные опроса, проведенного крупным центром социологических исследований. Причем эти проблемы волнуют жителей страны даже больше, чем собственное материальное положение. Как выяснилось, главной опасностью люди считают постоянно растущую инфляцию. Тут болгары продемонстрировали полное единодушие, так сказали 90 % опрошенных. 80 % опасаются, что зимой не хватит газа. Столько же боятся вызванной этим политической нестабильности.