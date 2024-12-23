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В Словакии более 360 тыс. человек поддержали отмену антироссийских санкций

23 декабря 2024 19:56
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Жители Словакии ярко показали, что не хотят жить по указке Брюсселя. В стране более 360 тысяч человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии более 360 тыс. человек поддержали отмену антироссийских санкций-2

Несмотря на то, что для проведения референдума необходимо лишь 350 тысяч подписей их сбор будет продолжаться, пока не превысит 600 тысяч.  В январе все бланки планируется передать президенту на конституционную проверку для начала референдума. Вопрос должен быть один: «Согласны ли вы с отказом Словацкой Республики от антироссийских санкций?» Результаты плебисцита будут обязательны для исполнения. Организаторы сбора заявили, что бесконечные санкции, вводимые ЕС против России, наносят ущерб прежде всего самой Словакии.

# Международная политика # Санкции

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