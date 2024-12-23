Ну а сейчас пример того, как наши соседи наступают на грабли, которые они старательно разбрасывали для нас. Латвия стала жертвой европолитики. Эффект бумеранга здесь сработал во всей свой зловещей красе. Дело в том, что латыши лишаются работы, лишь потому что власти по указке Брюсселя ввели санкции, в том числе и против Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Рижский порт вынужден уволить большую часть сотрудников охраны. Искать новое место службы будут 75 из 115 полицейских. Впрочем, охранять им уже нечего. Грузопоток порта падает пятый год подряд. В том числе из-за прекращения транзитных потоков из нашей страны.

Теперь, чтобы остаться на плаву, порт вынужден выставлять на продажу принадлежащие ему здания. В этой ситуации судьба сотрудников мало кого волнует. Тем более что для администрации морской гавани эти сокращения представляют финансовую выгоду. Цена вопроса – примерно два миллиона в год. И это не в пользу рядовых латышей.