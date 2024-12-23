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Рижский порт вынужден уволить сотрудников охраны из-за санкций против Беларуси

23 декабря 2024 18:34
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Ну а сейчас пример того, как наши соседи наступают на грабли, которые они старательно разбрасывали для нас. Латвия стала жертвой европолитики. Эффект бумеранга здесь сработал во всей свой зловещей красе. Дело в том, что латыши лишаются работы, лишь потому что власти по указке Брюсселя ввели санкции, в том числе и против Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Рижский порт вынужден уволить сотрудников охраны из-за санкций против Беларуси-2

Так, Рижский порт вынужден уволить большую часть сотрудников охраны. Искать новое место службы будут 75 из 115 полицейских. Впрочем, охранять им уже нечего. Грузопоток порта падает пятый год подряд. В том числе из-за прекращения транзитных потоков из нашей страны.

Теперь, чтобы остаться на плаву, порт вынужден выставлять на продажу принадлежащие ему здания. В этой ситуации судьба сотрудников мало кого волнует. Тем более что для администрации морской гавани эти сокращения представляют финансовую выгоду. Цена вопроса – примерно два миллиона в год. И это не в пользу рядовых латышей.

# Латвия # Международная политика

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