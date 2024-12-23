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Главное статуправление Польши сообщило о падении промышленного производства в стране

23 декабря 2024 18:36
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Совсем не позитивная статистика и в Польше. Неприятный сюрприз для официальной Варшавы преподнес опубликованный отчет главного статуправления. Согласно документу, промышленное производство в стране переживает далеко не лучшие времена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре зафиксировано снижение на 1,5 % по сравнению с прошлым годом. И это стало шоком как для экономистов, так и для правительства Туска, так как цифра значительно выше прогнозных показателей.

Главное статуправление Польши сообщило о падении промышленного производства в стране-2

Спад отмечен в 18 отраслях. Уменьшился выпуск товаров по многим позициям – от автомобилей до изделий из пластика. Причиной стали проблемы, которые кабмин так и не смог решить за год своего правления. Это рост затрат на производство и падение спроса на польскую продукцию не только в стране, но и в ЕС. Впрочем, это далеко не единственный новогодний сюрприз для властей. В преддверии праздников поляки неожиданно столкнулись с ростом цен, и в частности на сливочное масло.

Главное статуправление Польши сообщило о падении промышленного производства в стране-4

Оно подорожало вдвое, достигнув почти 9 евро за килограмм. По этому показателю Польша оказалась чемпионом Евросоюза. По мнению экономистов, рост цен – результат нехватки молока. Дело в том, что долгое время польские фермеры вместо производства боролись за свое существование на улицах, требуя как от властей Польши, так и руководства ЕС пересмотреть так называемые зеленые требования. Политика Европы в сельском хозяйстве привела к увеличению расходов на сельхозпроизводство, приведя к разорению мелких хозяйств. Вся эта ситуация резко сокращает шансы правительства Туска удержать власть в стране.

# Международная политика # Кризис в ЕС

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