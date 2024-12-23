Главное статуправление Польши сообщило о падении промышленного производства в стране

Совсем не позитивная статистика и в Польше. Неприятный сюрприз для официальной Варшавы преподнес опубликованный отчет главного статуправления. Согласно документу, промышленное производство в стране переживает далеко не лучшие времена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре зафиксировано снижение на 1,5 % по сравнению с прошлым годом. И это стало шоком как для экономистов, так и для правительства Туска, так как цифра значительно выше прогнозных показателей.