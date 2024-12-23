Молдованам надо готовиться к возможным отключениям электричества – премьер страны

Граждане Молдовы рискуют встретить Новый год в темноте. Из-за критической ситуации в энергетике премьер-министр страны сообщил, что людям надо готовиться к возможным отключениям электричества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это нерадостное заявление он сделал 23 декабря на заседании правительства. Правда, путей решения возникшего кризиса так и не предложил. Он лишь попросил молдаван мобилизоваться и экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления. Кризис в Молдове ожидается в связи с возможным прекращением поставок российского газа из-за остановки его транзита через Украину с 1 января 2025 года. С 16 декабря в стране введен режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней в связи со сложной ситуацией в энергетике.