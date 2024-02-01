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В СК РФ установили, что самолет Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot

01 февраля 2024 12:22
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Следственный комитет сообщил, что для поражения самолета Ил-76 ВСУ использовали ракету MIM-104A из состава ракетного комплекса Patriot. Об этом пишет РИА Новости.

Проведенная экспертиза показала, что найденные на месте крушения осколки являются частями этой ракеты. Было обнаружено 116 фрагментов с англоязычными маркировками. Также были найдены следы взрывчатых веществ зарубежного производства. Следствие по делу о теракте ведется.

Ранее, 24 января, ВСУ в районе Белгородской области сбили самолет, на котором находились 65 пленных украинцев, три русских офицера и шесть членов экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин заявил, что это было преступление Киева, и заявил о необходимости международного расследования.

# Самолет # Владимир Путин

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