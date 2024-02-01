ЕС утвердил помощь Украине в размере €50 млрд

На саммите в Брюсселе ЕС одобрил предоставление Украине 50 млрд евро. По информации Кильского института, Украина уже получила более 143 миллиардов от ЕС и государств Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Большая их часть (61 %) была потрачена на оказание финансовой поддержки, включая субсидии, займы и гарантии. Около 32 % было потрачено на военные цели. Европейские страны поддерживают Украину по-разному: Германия, Норвегия, Польша, Нидерланды и Дания предоставили больше всего средств, а Румыния, Ирландия, Словения, Венгрия и Исландия – меньше.

Большую часть помощи (17 из 21 миллиарда евро) Киев получал от Германии, в основном в форме военной помощи. Норвегия, занявшая вторую позицию, выделила половину суммы (3,5 миллиарда) на экономические цели и еще половину (3,6 миллиарда) - на нужды ВСУ.