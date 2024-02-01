Сотрудники правоохранительных органов ЛНР нашли документы свидетельствующие о планомерной пересадке органов у бойцов ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

В Северодонецке, который ранее находился под контролем украинской армии, найдены доказательства деятельности «черных трансплантологов» из числа бойцов ВСУ.

Сотрудники правоохранительных органов ЛНР нашли документы, свидетельствующие о планомерной пересадке органов у бойцов ВСУ. Бумаги, представляющие собой согласие на извлечение органов, были заполнены от имени военнослужащих Украины, но их подписи были оттисками печатей.

Также свидетели рассказывают, что во время боев в 2022 году органы активно извлекались. В госпиталь постоянно наведывались иностранные медики, а часть раненых бойцов исчезала, будучи отправленными на лечение в другие города Украины.